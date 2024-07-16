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BBC

جيش الاحتلال يعلن بدء استدعاء الحريديم للتجنيد الأحد المقبل

05:51 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيبدأ الأحد المقبل بإصدار أوامر استدعاء لتجنيد الشباب المتدينين "الحريديم".

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن ما يجب فعله هو تجنيد كل من يجب تجنيده لأن ذلك يوفر المزيد من الأمن والوحدة، مضيفا "مصرون على تحقيق أهداف الحرب وإكمالها".

وأوضح جالانت أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق النجاح في تجنيد الحريديم وتقليل الفرقة بين طوائف المجتمع.

وسببت قضية تجنيد الحريديم انقسامات واسعة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبين أطياف الشعب، إذ يؤيد وزير الدفاع تجنيدهم فيما يماطل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إقرار قانون يلزمهم بأداء الخدمة العسكرية.

دانيال هاجاري استدعاء الحريديم تجنيد الشباب المتدينين تجنيد الحريديم
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