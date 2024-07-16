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الاحتلال ينفّذ قصفًا مدفعيًا وغارات جوية على مناطق بجنوب لبنان

05:38 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

قصف إسرائيلي جنوب لبنان ارشيفية

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بيروت - ( د ب أ)
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء دراجة نارية على طريق النبطية -الخردلي في جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم عددا من المناطق الجنوبية.

ونفّذت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفةً بصاروخ موجه دراجة نارية كان يستقلّها شخصان على طريق النبطية -الخردلي في جنوب لبنان.
وعندما حاول عدد من المواطنين الاقتراب من الدراجة المستهدفة تعرضت لغارة ثانية بصاروخ موجه، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة براكبي الدراجة النارية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة "دير ميماس" في جنوب لبنان بقذيفة من العيار الثقيل.
وسقط عدد من القذائف الإسرائيلية بعد ظهر اليوم في أطراف بلدة " القوزح" بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رامية"، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة المقاومة الفلسطينية.

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