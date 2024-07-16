إن بي سي: مهاجم ترامب تم رصده قبل 30 دقيقة من الهجوم

وكالات

أفادت قناة محلية تابعة لشبكة "إن بي سي"، أن سلطات إنفاذ القانون رصدت الرجل الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت قبل نحو 30 دقيقة من إطلاق النار.

وأوضحت قناة "دبليو بي إكس آي" أن أحد أعضاء وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا لاحظ رجلًا مثيرًا للريبة على سطح قرب التجمع الانتخابي في الساعة 5:45 مساء، فاتصل بالوحدة والتقط صورة للشخص.

‬وأُطلقت أعيرة نارية على التجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا بعد الساعة السادسة مساء.

ووقع الحادث بينما كان ترامب يلقي خطابًا أمام حشد من مؤيديه بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت.

وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور باصطحاب الرئيس السابق إلى خارج موقع التجمع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، حيث أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى. وأثناء إخراجه، رفع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، قبضته أمام الحشد في إشارة تحدٍّ.