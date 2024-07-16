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الحكومة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ160 صحفيًا

05:00 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

غزة

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وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 160 صحفيا وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد عبد الله مشمش مدير البرامج في إذاعة صوت الأقصى.

كما أعلن استشهاد 40 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة على مخيم النصيرات وسط غزة ومواصي خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن أعداد الشهداء انقسمت بين 23 شهيدًا خلال قصف مدرسة الأونروا بمنطقة العطار في النصيرات، و17 آخرين في مواصي خان يونس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المجازر على مناطق النازحين التي صنفتها آمنة الأسبوع الجاري، في مخيم النصيرات ومواصي خان يونس.

غزة الشهداء الصحفيين الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل خان يونس
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