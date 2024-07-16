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BBC

وزيرة إسرائيلية تهدد بحل الحكومة إذا انسحب الجيش من غزة

04:45 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

أوريت ستروك

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وكالات

قالت وزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية أوريت ستروك من حزب البيت اليهودي إنه إذا انسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة ومحوري نيتساريم وفيلادلفيا فسنقوم بتفكيك الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرف ذلك.

وفيما سبق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن طلابا من جامعات العبرية وتل أبيب وبن جوريون وحيفا خرجوا في مظاهرات مطالبين بصفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب.

وفيما سبق قالت مراسلة قناة الجزيرة، إن مئات الإسرائيليين يشاركون في سلسلة بشرية في القدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل تعيد الأسرى من غزة.

أوريت ستروك وزيرة إسرائيلية جيش الاحتلال غزة
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