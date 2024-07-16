استقالة رئيس وزراء ويلز بعد استقالة أعضاء من حكومته

لندن - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء ويلز، فوجان جيثينج، اليوم الثلاثاء، تقدمه باستقالته بعدما استقال أربعة من أعضاء حكومته وطالبوه بترك منصبه.

وقال جيثينج إنه "اتخذ القرار الصعب ببدء عملية التنحي عن منصبه كزعيم لحزب العمال الويلزي، وكوزير أول"، مضيفا أنه سيناقش الآن جدولا زمنيا لانتخاب خليفته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وخسر جيثينج تصويتا بحجب الثقة بعد خلافات بشأن قراره إقالة الوزيرة السابقة هانا بليثين وأسئلة حول التبرعات التي حصل عليها خلال ترشحه لمنصب زعيم حزب العمال الويلزي.

وقال جيثينج، الذي جرى انتخاب في مارس الماضي، في بيان، إنه "كان يأمل أن تتم خلال الصيف فترة من التفكير وإعادة البناء والتجديد تحت قيادتي" ولكني "أدرك أن هذا غير ممكن".

ونفى جيثينج ارتكاب أي مخالفات، قائلا "نزاهتي مهمة. ولم أساوم عليها."

وأضاف جيثينج "يؤسفني أن عبء الإثبات لم يعد سلعة مهمة في لغة سياستنا".

واستقال أربعة وزراء، بمن فيهم منافس جيثينج السابق على القيادة جيريمي مايلز، وطالبوه بالاستقالة، صباح اليوم الثلاثاء.