باكستان تدين حادث إطلاق النار في سلطنة عمان

إسلام آباد - (د ب أ)

أدانت باكستان "بشدة"، اليوم الثلاثاء، الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في محيط مسجد بالعاصمة العمانية مسقط، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، بما في ذلك مواطنين اثنين من باكستان، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الباكستانية.

ونقلت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية عن بيان الخارجية، أن السفارة الباكستانية في عمان تعمل بشكل وثيق مع السلطات العمانية، لتحديد هوية صاحبي الرفات وإعادتهما إلى الوطن.

و قامت الحكومة العمانية بتحييد المهاجمين. وقد تعهدت باكستان من جانبها بتقديم كامل الدعم للتحقيق، من أجل تقديم المسؤولين عن هذا العمل الشنيع للعدالة.

وكانت الشرطة في سلطنة عمان قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط.

وذكرت الشرطة السلطانية العمانية في بيان إنّها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

وأشارت إلى أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن دوافع أو هوية المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.