إعلان

BBC

مقتل 4 جنود هنود في اشتباك مع مسلحين في كشمير

03:52 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

ارشيفيه

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

نيودلهي - (د ب أ)

لقى أربعة جنود هنود حتفهم، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مسلحين مشتبه بهم في ولاية جامو وكشمير، فيما تعد أحدث أعمال العنف المتصاعدة التي تشهدها المنطقة الواقعة بشمال البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجيش الهندي قال إن الأربعة جنود لقوا حتفهم " أثناء القيام بعملية لمكافحة الإرهاب".

وكان خمسة جنود قد لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون في اشتباك بالمنطقة في الثامن من يوليو الجاري.

وتأتي أعمال العنف قبل إجراء انتخابات محلية بأمر المحكمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن شأن هذه الانتخابات أن تكون الأولى التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي قد ألغت الضمانات الدستورية لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وقسمت الولاية لجزئين يخضعا للحكم الاتحادي في أغسطس 2019.

ولاية جامو ولاية كشمير الجيش الهندي مكافحة الإرهاب ناريندار مودي اشتباك في كشمير
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* عاجل.. ضبط المتهم بنشر عبارات مسيئة عبر شاشة إعلانية بفيصل
* مركز معلومات المناخ: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتستمر لمدة 10 أيام
* موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024