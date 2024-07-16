إيران: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التهديدات الإسرائيلية

(وكالات)

قال القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات التي يطلقها النظام الإسرائيلي.

وأضاف كني، أن إسرائيل بصدد خسارة حربها مع حلفاء طهران، وذلك في تصريحات خاصة لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

واتهم كني، الولايات المتحدة، بأنها ليست وسيطا نزيها في مفاوضات الأسرى، قائلًا إن الأمر يتناقض مع مدها لإسرائيل بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في غزة.

وقال كني، إن الإدارة الأمريكية إذا كانت صادقة فعليها وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل.

كما حذر المسؤول الإيراني، إسرائيل من محاولة توسيع الحرب لمناطق أخرى أو لبنان، ملوحًا بمعاناة إسرائيل مزيدا من الضرر.