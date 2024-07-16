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BBC

تحذير أمني من أعمال عنف انتقامية في أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب

02:06 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قالت مجلة بوليتيكو، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، ووزارة الأمن الداخلي، حذرا، أمس الاثنين، من "أعمال عنف انتقامية" محتملة ردًا على محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا.

وجاء هذا في نشرة استخباراتية مشتركة نادرة، التي أشارت إلى أن المتطرفين نفذوا أو خططوا لهجمات ضد "معارضين سياسيين أو إيديولوجيين" في الماضي.

ويأتي التحذير في الوقت الذي تحقق فيه وكالات إنفاذ القانون في الأحداث والدوافع المحتملة التي أدت إلى محاولة الاغتيال.

وكما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، فإن شرطة الكابيتول أعلنت، الاثنين، أنها تعمل بالفعل "في بيئة تهديد متزايدة" بسبب تهديدات ضد المشرعين.

وأضافت أنها تعمل مع "شركاء فيدراليين ودوليين ومحليين على خطة شاملة لحماية أعضاء الكونجرس"، خلال المؤتمر الوطني الجمهوري والمؤتمر الوطني الديمقراطي.

محاولة اغتيال ترامب أعمال العنف وزارة الأمن الداخلي شرطة الكابيتول
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