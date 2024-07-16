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BBC

الإذاعة الإسرائيلية: لا توجد عمليات تسلل مع مصر

02:03 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد عمليات تسلل على الحدود مع مصر.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن عمليات التحرك العسكري في إيلات كان ضمن مناورات عسكرية فقط.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق اليوم، أن قوات الشرطة الإسرائيلية تغلق مدخل مدينة إيلات خشية وقوع حدث أمني.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت شارع 12 المؤدي إلى إيلات خشية تسلل مخربين، إضافة إلى رفع حالة التأهب الأمني واستدعاء مروحيات لتمشيط المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قوات الشرطة الإسرائيلية
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