فيديو| بسبب الكوفية الفلسطينية.. عميد كلية في المغرب يرفض تكريم طالبة متفوقة

وكالات

رفض عميد كلية العلوم ابن مسيك في المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء المغربية، تسليم جائزة لطالبة ترتدي "الكوفية" الفلسطينية.



وبرر عميد كلية العلوم محمد الطالبي، رفضه تكريم الطالبة المتفوقة خلال حفل توزيع الجوائز، السبت الماضي، بدعوى أنها "تعبر عن موقف سياسي" بارتدائها "الكوفية" الفلسطينية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، بحسب ما أورده موقع "العمق المغربي".



رفض العميد أثار استياء جميع الحاضرين، ما اضطره إلى مغادرة الحفل.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، عميد كلية العلوم وهو يتوجه إلى الطالبة على مسرح الجامعة، إذ كان من المفترض أن يقوم بتسليمها الجائزة، لكنه بادر بالتحدث إليها، مشيرا بيده إلى "الكوفية الفلسطينية" التي كانت ترتديها.

🛑 عميد كلية العلوم بن مسيك يرفض توشيح طالبة متفوقة بسبب ارتدائها للكوفية الفلسطينية ‼️ pic.twitter.com/nSRuu0BI4d — Elrhidani Mounir 🇲🇦 (@elrhidani) July 14, 2024



ومن مقطع الفيديو يبدو أنه طلب منها إزالتها، قبل أن تُسمع أصوات استهجان، ما اضطره للانسحاب سريعا من على المنصة.



الأمر الذي أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو الواقعة على نطاق واسع، ما دفع مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لإصدار بيان عبّر فيه عن "استنكاره الشديد لسلوك عميد كلية العلوم الذي كان يحضر الحفل باعتباره ضيف شرف"،



وأعلن مكتب الفرع المحلي تضامنه تضامنه مع الطالبة المتفوقة التي تعرضت للاستفزاز من قبل العميد.



وجاء في البيان: "حمل الكوفية الفلسطينية يُعتبر مفخرة للطالبة ولذويها تنضاف إلى تفوقها الدراسي"، داعيا إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه هذا السلوك الشاذ من قبل عميد كلية العلوم".



في المقابل، دافع بعض النشطاء عن عميد الكلية وموقفه خلال حفل توزيع الجوائز، حيث قال الناشط المغربي، يونس دافقير، إن "عميد كلية العلوم قام بواجبه، حيث نظم حفل تسليم الشهادات والجوائز بالزي الجامعي الرسمي والموحد، وهو الزي الذي يرتديه الطلبة".

🛑 عميد كلية العلوم بن مسيك يرفض توشيح طالبة متفوقة بسبب ارتدائها للكوفية الفلسطينية ‼️ pic.twitter.com/nSRuu0BI4d — Elrhidani Mounir 🇲🇦 (@elrhidani) July 14, 2024

وأضاف عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الزي لا يقبل أي تعديل في مظهره، حتى لو كان بإضافة الكوفية الفلسطينية".



وتابع: "يجب أن يكون النضال الطلابي من أجل فلسطين في الساحات الطلابية داخل الحرم الجامعي، وليس في المنصات الجامعية الرسمية".





