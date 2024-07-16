إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار يالضفة الغربية والبحث جار عن منفذ العملية

رام الله - (بي بي سي)

أصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين الثلاثاء، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة كانوا يستقلونها قرب مستوطنة "شافي شفرون"، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتقع المستوطنة قرب مدينة نابلس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا في العملية التي وقعت صباحاً، على الطريق رقم 60 قرب مستوطنة "شافي شمرون".

شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته الأمنية على الحواجز والطرقات المحيطة بمدينة نابلس، إذ ما زال مستمراً في عمليات بحث واسعة عن منفذ عملية إطلاق النار، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق جميع مداخل قرية رامين التابعة لمدينة طولكرم الفلسطينية في الضفة الغربية عقب عملية إطلاق النار.

وفي تفاصيل الاقتحام قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، إن القوات الاسرائيلية دخلت بلدة رامين شرق طولكرم وداهمت منازل فلسطينيين وأجرت عمليات تفتيش وحققت مع من في المنازل.

ونقلت أيضاً أن القوات الإسرائيلية "نشرت قناصتها على أسطح المنازل، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم في المنطقة الجنوبية من البلدة. كما أغلقت جميع مداخل البلدة".

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شرطي إسرائيلي واقتحامات مستمرة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، خلال دخول الجيش حي البالوع في مدينة البيرة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، إن "الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار البالوع شمال مدينة البيرة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المدينة".

ونقلت عن مصادر أن الإسرائيليين احتجزوا الشاب عدة ساعات قبل تسليمه إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي في رام الله، أحمد البيتاوي إن الشاب، أصيب برصاصتين من مسافة قريبة جدا في البطن والصدر.

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن شابا فلسطينيا من قطاع غزة طعن شرطيا من قوات حرس الحدود قرب رام الله الليلة الماضية، وإن الجنود أطلقوا النار على المنفذ ما أدى إلى مقتله.

وأشار البيان إلى أن أصابة الشرطي المستهدف كانت طفيفة.

وداهمت القوات الإسرائيلية عدة محال تابعة لشركة الخليج للصرافة الليلة الماضية في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت محلا للصرافة في مدينة البيرة وأغلقته.

كما داهمت أيضاً محال صرافة في مدينة أريحا عرف من بينها محل "الخليج"، و"المحيط"، كما تركت منشورات تقول "غسيل الأموال لصالح منظمات إرهابية، إرهاب".

وفي مدينة طوباس، دارت اشتباكات بين مسلحين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة فجر الثلاثاء، دون أن يُبّلغ عن إصابات.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية جرفت شوارع ودمرت مركبات خلال اقتحامها لمدينة طوباس.