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السعودية: 2000 ريال تعويض لكل ساكن في شرورة عن انقطاع الكهرباء يومين

12:14 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

السعودية

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وكالات

حصل سكان محافظة سعودية جنوب البلاد على تعويضات مادية تصل إلى 2000 ريال سعودي، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات بين يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية، أن "المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي، يومي الجمعة والسبت، في محافظة شرورة بجنوب المملكة تلقوا رسائل نصية من الشركة السعودية للكهرباء ،يوم الأحد، للاعتذار وإبلاغهم بتعويض مالي يصل إلى 2000 ريال أضيف إلى رصيد حساباتهم لدى الشركة".


وانقطعت الكهرباء عن جميع المستهلكين في المحافظة، يوم الجمعة، وامتد الانقطاع لأوقات متأخرة من اليوم التالي.

فيما اعتذرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للمستهلكين عن انقطاع الخدمة في بيان يوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان إن: "مجلس إدارتها وجه بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة".

ووعد مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في بيان اعتذاره لجميع المستهلكين عن التأخر بإعادة الخدمة الكهربائية،

وقرر البدء في إجراء تحقيق عاجل بإشراف هيئة تنظيم الكهرباء للوقوف على أسباب الانقطاع وتحديد أي تقصير أو إهمال أدى للتأخر في إعادة الخدمة.

السعودية انقطاع الكهرباء سعودية جنوب البلاد
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