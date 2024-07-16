قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

(وكالات)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية، أوقفت خلالها 20 فلسطينيًا.

وأفاد نادي الأسير في بيانه، أن من بين إجمالي الأسرى المعتقلين يوجد أطفال وشخص جريح وأسرى سابقون.

وجاء في البيان أن عمليات الاعتقال تركزت "في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات طولكرم، بيت لحم، ونابلس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين".

وبذلك يرتفع إجمالي الأسرى المعتقلين في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر إلى 9 آلاف و690 شخصًا.