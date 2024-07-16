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BBC

بسبب اعتراف بلاده بفلسطين.. وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض زيارة نظيره النرويجي

12:08 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

يسرائيل كاتس

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(وكالات)

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يرفض الموافقة على زيارة نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي إلى إسرائيل بسبب اعتراف بلاده بفلسطين كدولة مستقلة.

وفي آواخر مايو الماضي، أعلنت النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافهم الرسمي بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة، وهو ما أثار استياء إسرائيل بشكل كبير واستدعت على إثره السفير النرويجي لديها لإجراء مشاورات طارئة.

من جانبه، كان وزير الخارجية النرويجي، قد أبدى سعادته لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الدولية تؤكد ذلك.

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي فلسطين وزير الخارجية النرويجي
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