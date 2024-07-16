بسبب اعتراف بلاده بفلسطين.. وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض زيارة نظيره النرويجي

(وكالات)

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يرفض الموافقة على زيارة نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي إلى إسرائيل بسبب اعتراف بلاده بفلسطين كدولة مستقلة.

وفي آواخر مايو الماضي، أعلنت النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافهم الرسمي بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة، وهو ما أثار استياء إسرائيل بشكل كبير واستدعت على إثره السفير النرويجي لديها لإجراء مشاورات طارئة.

من جانبه، كان وزير الخارجية النرويجي، قد أبدى سعادته لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الدولية تؤكد ذلك.



