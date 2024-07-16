الرئيس الأمريكي: أنا صهيوني وفعلت للفلسطينيين أكثر من أي شخص آخر

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى توفير المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، كما قال إنه يعتبر نفسه "صهيونيا وفعل أيضا للفلسطينيين أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف بايدن، في مقابلة مسجلة مع سبيدي مورمان من شبكة كومبلكس، أنه "ملتزم بنسبة 1000٪ بالاستمرار في السباق الرئاسي".

وتحدث بايدن خلال المقابلة بشكل موسع عن الحرب في غزة للمرة الأولى منذ أسابيع، فعندما سأله المحاور مباشرة عما إذا كان صهيونيا، أجاب بايدن: "نعم"، وتابع: "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا".

وأشاد الرئيس الأمريكي، بجهوده لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، إذ قال: "أنا جعلت المصريين يفتحون الحدود لعبور البضائع والأدوية والغذاء، لقد كنت داعما جدا للفلسطينيين، لكن حماس، هم مجموعة من البلطجية"، بحسب وصفه.

وبشأن الانتخابات الرئاسية، قال بايدن عندما سئل مرة أخرى عما إذا كان ملتزما بالبقاء في السباق الرئاسي: "ما لم يصدمني قطار، نعم".

وتم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، أي قبل يوم من محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وتم نشرها، الاثنين.