إعلان

BBC

الرئيس الأمريكي: أنا صهيوني وفعلت للفلسطينيين أكثر من أي شخص آخر

10:48 ص الثلاثاء 16 يوليو 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى توفير المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، كما قال إنه يعتبر نفسه "صهيونيا وفعل أيضا للفلسطينيين أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف بايدن، في مقابلة مسجلة مع سبيدي مورمان من شبكة كومبلكس، أنه "ملتزم بنسبة 1000٪ بالاستمرار في السباق الرئاسي".

وتحدث بايدن خلال المقابلة بشكل موسع عن الحرب في غزة للمرة الأولى منذ أسابيع، فعندما سأله المحاور مباشرة عما إذا كان صهيونيا، أجاب بايدن: "نعم"، وتابع: "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا".

وأشاد الرئيس الأمريكي، بجهوده لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، إذ قال: "أنا جعلت المصريين يفتحون الحدود لعبور البضائع والأدوية والغذاء، لقد كنت داعما جدا للفلسطينيين، لكن حماس، هم مجموعة من البلطجية"، بحسب وصفه.

وبشأن الانتخابات الرئاسية، قال بايدن عندما سئل مرة أخرى عما إذا كان ملتزما بالبقاء في السباق الرئاسي: "ما لم يصدمني قطار، نعم".

وتم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، أي قبل يوم من محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وتم نشرها، الاثنين.

جو بايدن فلسطين غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الباكستاني: مقتل 8 جنود بهجوم نفذه مسلحون عبروا الحدود من أفغانستان

إعلان

إعلان

* موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024
* هل تعيد الحكومة "الأحد" يوم عمل "أون لاين" للموظفين من المنزل؟.. بيان رسمي يوضح