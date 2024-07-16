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BBC

بريطانيا: ستارمر يعلن خطة مراجعة لشؤون الدفاع

09:55 ص الثلاثاء 16 يوليه 2024

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

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لندن- (د ب أ)

أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حملة مراجعة تهدف إلى تعزيز دفاع المملكة المتحدة لحماية البلاد من "عالم أكثر خطورة وأقل استقرارا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا " اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن ستارمر قوله إن الإنفاق "سيزداد بشكل مسؤول" لدعم "القوات المسلحة البريطانية الجوفاء".

وجاء ذلك بعدما أكد ستارمر مجددا الالتزام الذي قطعه على نفسه بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 ,2 % من إجمالي الناتج المحلي، خلال قمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) في واشنطن الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن الهدف من المراجعة هو تعزيز أمن المملكة الداخلي، والوقوف إلى جانب أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي، والحفاظ على الردع النووي وتحديثه.

ومن المقرر أن يقود عملية المراجعة أمين عام حلف الناتو السابق جورج روبرتسون، يعاونه خبراء عسكريون، وخبراء في السياسة الخارجية مثل فيونا هيل وريتشارد بارونز.

وحذر روبرتسون في مقابلة مع صحيفة التليجراف البريطانية من "الرباعي المميت"، في إشارة للتهديدات من جانب الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية.

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني القوات المسلحة البريطانية أوكرانيا حلف الناتو
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