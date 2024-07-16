قوات الاحتلال تستولي على محتويات محل صرافة في بيت لحم

رام الله- (د ب أ)

داهمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، محلا للصرافة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية القول إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، وتمركزت على شارع القدس- الخليل قرب مفرق الراضي، وداهمت محلا للصرافة، واستولت على كافة محتوياته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة مواطنة في قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، واحتجزتها وأخضتعها لتحقيق ميداني وهي مديرة فرع محل الصرافة الذي داهمته.

وأشارت إلى أنه تم اقتياد الفتاة إلى محل الصرافة التي تعمل فيه قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد دهم المحل والاستيلاء على محتوياته.