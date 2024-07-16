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BBC

إعلام عبري: الاحتلال يستعد لنشر نتائج التحقيق بهجوم كيبوتس كفار عزة

09:36 ص الثلاثاء 16 يوليه 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر نتائج التحقيق في الهجوم على كيبوتس كفار عزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

• وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التحقيق يكشف وصول 20 وحدة عسكرية إلى كفار عزة مع بدء الهجوم منها وحدات النخبة.

• كما يكشف التحقيق يكشف أن وحدات الجيش قاتلت دون وجود قائد أو ضابط على رأسها.

• ويؤكد التحقيق أن الوحدات عملت في فوضى وبلا تنسيق مما أدى إلى مقتل مواطنين وجنود على يدها.

الجيش الإسرائيلي عزة
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