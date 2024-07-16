إعلام عبري: الاحتلال يستعد لنشر نتائج التحقيق بهجوم كيبوتس كفار عزة
وكالات
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر نتائج التحقيق في الهجوم على كيبوتس كفار عزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.
• وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التحقيق يكشف وصول 20 وحدة عسكرية إلى كفار عزة مع بدء الهجوم منها وحدات النخبة.
• كما يكشف التحقيق يكشف أن وحدات الجيش قاتلت دون وجود قائد أو ضابط على رأسها.
• ويؤكد التحقيق أن الوحدات عملت في فوضى وبلا تنسيق مما أدى إلى مقتل مواطنين وجنود على يدها.
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