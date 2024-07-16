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"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى استهداف سفينة بالمتوسط

09:34 ص الثلاثاء 16 يوليو 2024

ارشيفيه

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وكالات

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت "بعملية مشتركة مع القوات المسلحة اليمنية سفينة أولفيا في البحر المتوسط".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أعلنت مساء أمس الاثنين استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، بصواريخ ومسيّرات وزوارق.

وقالت في بيان إن العملية نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة "أولفيا" وحققت هدفها بنجاح.

وأشار البيان إلى أن "استهداف السفن لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون ذكر جنسية هذه الشركات".

المقاومة الإسلامية سفينة أولفيا العراق القوات المسلحة اليمنية
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