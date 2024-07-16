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BBC

مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمحيط مسجد بسلطنة عمان

07:46 ص الثلاثاء 16 يوليو 2024

سلطنة عمان

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مسقط-( د ب أ):

قالت الشرطة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط.

وذكرت الشرطة السلطانية العمانية في بيان إنّها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

وأشارت إلى أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن دوافع ولا من هو المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

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