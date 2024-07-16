كان ناقدًا له.. من هو "جي دي فانس" الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين اختيار سناتور ولاية أوهايو جي دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد مداولات وتفكيرات مطولة، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة للعديد من الآخرين، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظمى".

وأضاف: "لقد خدم جي دي بلادنا بشرف في قوات مشاة البحرية، وتخرج من جامعة ولاية أوهايو بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة ييل، حيث كان محررًا لمجلة ييل للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في جامعة ييل".

وأشار الرئيس السابق إلى أن كتاب فانس "Hillbilly Elegy" أصبح من أكثر الكتب مبيعًا نظرًا لدفاعه عن العمال المجتهدين في البلاد.

من هو جي دي فانس نائب ترامب؟

جي دي فانس، المولود في 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، يتمتع بمسيرة مهنية ناجحة في مجالي التكنولوجيا والمالية، وعلى الرغم أنه كان سابقًا ناقدًا لاذعًا لترامب، إلا أنه تبنى لاحقًا أجندته الشعبوية.

وخدم فانس في قوات مشاة البحرية الأمريكية من 2003 إلى 2007، وشارك في عملية حرية العراق، بينما تخرج من مدرسة ميدلتاون الثانوية عام 2003، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة ولاية أوهايو عام 2009، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل عام 2013.

وفي عام 2022، انتُخب جي دي فانس لعضوية مجلس الشيوخ لفترة تنتهي في 3 يناير 2029، وأصبح أحد أقوى المدافعين عن أجندة الرئيس السابق "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.

كان ينتقد ترامب

في انتخابات عام 2016، كان جي دي فانس، منتقداً شديداً ترامب، وذلك بعدما كتب في مقال نشر في نفس العام بأن اقتراحات ترامب السياسية "غير أخلاقية وسخيفة"، بينما وصف في لقاءات إعلامية، ترامب بأنه "هيروين ثقافي" و"أفيون للجماهير".

وفي أكتوبر 2016، وصف فانس ترامب علناً بأنه "بغيض" عبر تويتر، معتبراً نفسه "شخصاً معارضاً لترامب بشكل دائم"، بينما وصف في منشور خاص على فيسبوك، ترامب بأنه "هتلر أمريكا"، وذلك قبل أن يبدأ في تغيير موقفه في عام 2018، معترفاً بأن ترامب يدرك تحديات أجزاء كبيرة من ولايات أوهايو وبنسلفانيا وشرق كنتاكي.

وبدأ فانس في دعم ترامب في انتخابات عام 2020، وأعلن اعتذاره عن وصف ترامب بأنه "بغيض"، وحذف منشوراته التي نشرها في عام 2016 على تويتر.