البيت الأبيض: بايدن يتلقى تحديثات التحقيق في حادث إطلاق النار على ترامب

وكالات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل من البيت الأبيض، بأن الرئيس بايدن يتلقى تحديثات منتظمة حول تفاصيل التحقيق في حادث إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعقب ساعات قليلة من محاولة اغتيال ترامب، تصاعدت الإدانات ضد العنف السياسي داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ أكد الرئيس الأسبق باراك أوباما أن العنف ليس له مكان في ديمقراطيتنا.

وأعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عن رفضه للعنف السياسي، بينما أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز إلى أن العنف السياسي غير مقبول.