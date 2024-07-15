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ترامب يختار السناتور جي دي فانس مرشحًا لمنصب نائب الرئيس

10:35 م الإثنين 15 يوليه 2024

دونالد ترامب

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وكالات
اختار المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة التي يتمتع بها كثيرون آخرون، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظيمة".
وتابع ترامب: "لقد خدم جي دي بلادنا بشرف في قوات مشاة البحرية، وتخرج من جامعة ولاية أوهايو في عامين، بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة ييل، حيث كان محررًا لمجلة ييل للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في جامعة ييل.
أصبح كتاب جي دي، "Hillbilly Elegy"، من أكثر الكتب مبيعًا وفيلمًا، لأنه دافع عن الرجال والنساء المجتهدين في بلدنا".
وأوضح ترامب أن "جي دي فانس يتمتع بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجال التكنولوجيا والمالية، والآن، خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأمريكيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأميركا وأبعد من ذلك".

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