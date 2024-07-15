السفير الأمريكي لدى إسرائيل: هناك مؤشرات تفيد باستشهاد محمد الضيف

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو إن هناك مؤشرات تفيد باستشهاد قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف في الغارة التي نفذتها إسرائيل على منطقة المواصي في غزة السبت الماضي.

وتابع في مؤتمر صحفي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، "لا تزال هناك تساؤلات كثيرة عن نتائج الهجوم على محمد الضيف. لا أستطيع أن أؤكد إذا كان ناجحاً أم لا، لكن هناك مؤشرات على أنهم حققوا ذلك"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد اغتيال رافع سلامة، القيادي في حماس والذي وصف بأنه أحد أقرب مساعدي الضيف، في غارة يوم السبت. وكان سلامة قائد لواء خان يونس التابع لحماس.