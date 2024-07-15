بعد الهجوم على ترامب.. بيربوك تأمل في استمرار حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية دون عنف

دكار- (د ب أ)

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأنها تعول بعد الاعتداء على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب على استمرار حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بدون عنف.

وعلى هامش زيارة إلى غرب أفريقيا قالت بيربوك اليوم الاثنين في العاصمة السنغالية دكار ردًا على سؤال من مراسل حول هذا الموضوع إنها ترحب بأن " كلا من الرئيس (جو) بايدن ودونالد ترامب دعيا إلى أن تكون هذه ساعة للاعتدال وساعة للعدول عن العنف".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "في الأنظمة الديمقراطية، تُحسم الانتخابات لحسن الحظ عن طريق بطاقة الاقتراع وليس بالعنف" ،مشيرة إلى أنها لهذا السبب شعرت بصدمة عميقة عند سماع خبر الاعتداء على ترامب.

وأكدت بيربوك: "لا يجب أبدًا أن يكون العنف وسيلة للسجال السياسي"، وأردفت: "أملنا يجب أن يكون في تجاوز الديمقراطية الأمريكية لهذه اللحظة المظلمة. وهذا يتحقق بشكل أفضل عندما نعمل معًا". وقالت إنها تعول على أن يخوض الطرفان التنافس بشكل ديمقراطي في انتخابات نزيهة ومن أجل مصلحة الشعب.

وكان بايدن قال بعد الاعتداء على ترامب أول أمس السبت إن النقاش السياسي في البلاد أصبح محتدما بشدة، وتابع: "حان الوقت لتهدئته. نحن جميعًا نتحمل مسؤولية القيام بذلك". وأكد بايدن أن العنف ليس حلاً أبداً.

وقبل بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، دعا ترامب إلى التغلب على الانقسام السياسي في البلاد. وقال ترامب البالغ من العمر 78 عامًا لصحيفة "نيويورك بوست" إنه تخلى عن خطابه المخطط له الذي كان هجومياً للغاية. وأضاف: "أسعى إلى محاولة توحيد البلاد. لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا. فالناس منقسمون جدًا".