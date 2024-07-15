ترامب: قرار رفض قضية الوثائق المرفوعة ضدي خطوة أولى نحو وقف مطاردة الساحرات

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن قرار رفض قضية الاحتفاظ بوثائق حكومية سرية المرفوعة ضدي الصادر اليوم الاثنين، يمثل "خطوة أولى" يجب أن "يتبعها وبشكل سريع التوقف عن جميع عمليات مطاردة الساحرات".

ووصف ترامب، الذي نجا من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا أول أمس السبت، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، القضايا الجنائية المختلفة المرفوعة ضده بأنها "مؤامرة للتدخل في الانتخابات ضد الخصم السياسي لجو بايدن".

كانت قاضية أمريكية رفضت في وقت سابق اليوم الاثنين، قضية الاحتفاظ بوثائق حكومية سرية المرفوعة ضد ترامب.

وقالت القاضية أيلين كانون، التي كان ترامب قد عينها من قبل، إن قرارها يستند إلى شكوك حول قانونية تعيين وزارة العدل للمحقق الخاص.

يشار إلى أن كانون تعمل كقاضية اتحادية بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا ، ومقرها مدينة ميامي، ولكن من الممكن استئناف حكمها.

واتهم ترامب في قضية الوثائق الحكومية في العام الماضي، وهي واحدة من عدة قضايا جنائية رفعت ضده.

واتهم ترامب في هذه القضية، بتخزين معلومات حساسة للغاية بشكل غير قانوني أثناء فترة رئاسته من عام 2017 إلى 2021.

وفي أغسطس 2022، داهم المحققون الاتحاديون قصر ترامب في فلوريدا وصادروا كميات من وثائق صنفت على أنها سرية للغاية.

كما تم اتهام ترامب أيضا بالتآمر لعرقلة سير التحقيقات.

وتردد أن ترامب حاول بمساعدة شركاء له إخفاء لقطات من كاميرات المراقبة وأخذ صناديق من الوثائق.

وعندما تم توجيه الاتهامات لترامب في ميامي العام الماضي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.