إسرائيل: مجلس الوزراء الأمني سيجتمع غدا لبحث اتفاق الأسرى

وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع غدا لبحث اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ذكرت أن نقص عدد الدبابات ونقص المدربين، بسبب إصابتهم أو مقتلهم أجّل قرار دمج المجندات في سلاح المدرعات.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن جيش الاحتلال اعترف لأول مرة منذ بداية الحرب على قطاع غزة بأن هناك نقصا كبيرا في الدبابات بعد استهدافها بالقطاع.

كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال أمام الكنيست، إنه يعمل على إعطاء الأسرى الفلسطينيين أقل الحقوق التي يتيحها لهم القانون.

وأضاف بن غفير، أن الكثافة في السجون ستبقى على حالها رغم اعتراض المستشارة القانونية للحكومة.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني، إن تدمير مقر الأونروا في غزة وتسويته بالأرض بعد تحوله إلى ساحة معركة أمر مروع.

وأضاف المفوض العام للوكالة، أن تدمير مقر الأونروا في غزة يعد حلقة جديدة في سلسلة التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، موضحا أنه يجب حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات وينبغي عدم استخدامها مطلقا لأغراض عسكرية أو قتالية.

وتابع فيليبي لازاريني، أن كل حرب لها قواعد، وغزة ليست استثناء.