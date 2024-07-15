نتنياهو: ما حدث لترامب ممكن أن يحدث معي

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة الـ14 الإسرائيلية، أنه من الممكن أن يحدث لي ما حدث لترامب بسبب التحريض ضدي وعائلتي، في إشارة إلى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب قبل يومين.

كانت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال، إن هناك تصريحات تستهدفني وعائلتي وهذا ما يشكل خطرا على الديمقراطية و تهديدا لها.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت الاتهامات بين قادة المعارضة وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لنتنياهو بالعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة لأسباب شخصية.

كانت أوريت ستروك، عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي من الحزب الديني الوطني ذكرت الأحد، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يمكن أن يكون أيضا هدفا لمحاولة اغتيال، بسبب التحريض ضده.

واتهمت الوزيرة التي تنتمي إلى اليمين المتطرف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشين بيت" بعدم القيام بما يكفي لضمان سلامته، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت ، واي نت الأحد.