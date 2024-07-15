زيلينسكي يؤكد أنه لا يخشى فترة رئاسة جديدة لترامب مع استمرار الحرب مع روسيا

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه "لا يخشى" فترة رئاسة جديدة محتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرغم من أنه قال إن الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات الأمريكية تضر بجهود كييف في ساحة المعركة.

وبعد أيام من إصابة ترامب في محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا، يسعى قادة دول العالم للتعامل مع اكتساب حملته الانتخابية زخما جديدا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي الذي طالب ترامب خلال الشهر الجاري برؤية خطته لإنهاء الحرب، قوله إن لديه بالفعل فهما أساسيا لنقاطها العامة، وإن محادثات سلام ستمضى قدما في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض. وقال "إذا أصبح السيد دونالد ترامب رئيسا، سوف نعمل.. لست خائفا من هذا".

وكان زيلينسكي حريصا على عدم التعليق على نتيجة الانتخابات المقررة في نوفمبر، مؤكدا أن الأمر يرجع إلى الناخبين الأمريكيين.

وقال إن أوكرانيا سوف تعتمد على دعم من الحزبين في واشنطن- يشمل علاقات "قوية" مع الجمهوريين- للحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة.