"حزب الله" يستهدف موقع "السماقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية

بيروت- (د ب أ)

أعلن " حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر اليوم الإثنين، موقع "السماقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين سابقين أن عناصره استهدفوا اليوم الإثنين، تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.واستهدفوا صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدة "كفرحمام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم محيط بركة بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وتوجهت سيارات الإسعاف نحو المكان، مشيرة إلى غارتين استهدفتا كذلك بلدة مروحين.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق أجواء قرى وبلدات قضاء صور ونفّذ غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني وفوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح.

تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.