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BBC

قبل أيام من الهجوم.. السطح الذي استخدمه مهاجم ترامب تم تحديده كنقطة ضعف أمنية

06:57 م الإثنين 15 يوليو 2024

حادث ترامب

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وكالات

نقلت شبكة إن بي سي عن مصادر مطلعة قولهم: إن السطح الذي استخدمه مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تم تحديده قبل أيام كنقطة ضعف أمنية.

وفيما سبق نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمني قوله، إن منفذ الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اشترى 50 طلقة من متجر أسلحة محلي قبل ساعات فقط من تنفيذ هجومه.

كما نقلت الشبكة عن مصادر قولهم: إن جهاز الخدمة السرية لم يمشط المبنى الذي اعتلاه مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بل اعتمد على الأمن المحلي.

فيما قال مصدر مطلع على التحقيقات، إنه كان يفترض أن يعتلي فريق أمني المبنى الذي تمركز فوقه مطلق النار على ترامب.

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