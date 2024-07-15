البيان الختامي للقوى السياسية السودانية يدعو إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة

(وكالات)

طالب البيان الختامي للقوى السياسية السودانية المجتمعة بأديس أبابا، اليوم الاثنين، الاتحاد الإفريقي لفك تجميد عضوية السودان.

ودعا البيان الختامي للقوى، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة من غير محاصصة حزبية.

وقال البيان الختامي للقوى السياسية السودانية، إن الأولوية القصوى الآن للوقف الفوري للحرب وإيصال المساعدات دون عوائق للمدنيين.

وأدان البيان الختامي للقوى، الانتهاكات الجسيمة للدعم السريع وكل الانتهاكات التي صاحبت الحرب، مؤكدًا على ضرورة المحاسبة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات.

كما أدان البيان الختامي، ما أسماها "القوى الخارجية" التي تدعم قوات الدعم السريع للاستمرار في حربه.

