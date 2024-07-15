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بن غفير: أعمل على إعطاء الأسرى الفلسطينيين أقل الحقوق

06:53 م الإثنين 15 يوليو 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمام الكنيست، إنه يعمل على إعطاء الأسرى الفلسطينيين أقل الحقوق التي يتيحها لهم القانون.

وأضاف بن غفير، أن الكثافة في السجون ستبقى على حالها رغم اعتراض المستشارة القانونية للحكومة.

كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني، قال إن تدمير مقر الأونروا في غزة وتسويته بالأرض بعد تحوله إلى ساحة معركة أمر مروع.

وأضاف المفوض العام للوكالة، أن تدمير مقر الأونروا في غزة يعد حلقة جديدة في سلسلة التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، موضحا أنه يجب حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات وينبغي عدم استخدامها مطلقا لأغراض عسكرية أو قتالية.

وتابع فيليبي لازاريني، أن كل حرب لها قواعد، وغزة ليست استثناء.

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