الأونروا: كل حرب لها قواعد وغزة ليست استثناء

وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني، إن تدمير مقر الأونروا في غزة وتسويته بالأرض بعد تحوله إلى ساحة معركة أمر مروع.

وأضاف المفوض العام للوكالة، أن تدمير مقر الأونروا في غزة يعد حلقة جديدة في سلسلة التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، موضحا أنه يجب حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات وينبغي عدم استخدامها مطلقا لأغراض عسكرية أو قتالية.

وتابع فيليبي لازاريني، أن كل حرب لها قواعد، وغزة ليست استثناء.

كانت الحكومة الألمانية دعت اليوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال المسؤول باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار هذا ضروري بشكل ملح من أجل إطلاق سراح الأسرى وتخفيف المحنة الإنسانية للمدنيين في غزة.

وتعتبر إسرائيل أنها غارة جوية على مواصي خان يونس في القطاع المحاصر وكانت تستهدف قياديين في حركة حماس.

ونفى ممثل للجناح السياسي في حركة حماس صحة تقارير ذكرت أن الحركة قطعت المحادثات غير المباشرة الجارية كرد فعل على الهجوم الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين أن الجيش الإسرائيلي ملزم بحماية المدنيين في عملياته، وقال: "كل طفل يموت في غزة هو عدد كبير جدًا". لكنهم في الوقت نفسه متحمسون بأنها "تختبئ عادة خلف المدنيين"، وأنها "بفعلها هذا، تنتهك القانون الدولي كل يوم".