المقاومة تعلن تدمير دبابتين للاحتلال في تل الهوى

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إيقاع قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح بعد تفجير صاروخ من مخلفات الاحتلال في دبابتين ميركفاه حولهما عدد الجنود، قرب دوار الـ 17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كانت الحكومة الألمانية دعت اليوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال المسؤول باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار هذا ضروري بشكل ملح من أجل إطلاق سراح الأسرى وتخفيف المحنة الإنسانية للمدنيين في غزة.

وتعتبر إسرائيل أنها غارة جوية على مواصي خان يونس في القطاع المحاصر وكانت تستهدف قياديين في حركة وحماس.

ونفى ممثل للجناح السياسي في حركة حماس صحة تقارير ذكرت أن الحركة قطعت المحادثات غير المباشرة الجارية كرد فعل على الهجوم الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين أن الجيش الإسرائيلي ملزم بحماية المدنيين في عملياته، وقال: "كل طفل يموت في غزة هو عدد كبير جدًا". لكنهم في الوقت نفسه متحمسون بأنها "تختبئ عادة خلف المدنيين"، وأنها "بفعلها هذا، تنتهك القانون الدولي كل يوم".