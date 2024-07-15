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BBC

قبل ساعات من الهجوم.. مهاجم ترامب اشترى 50 طلقة من متجر أسلحة محلي

05:40 م الإثنين 15 يوليو 2024

محاولة اغتيال ترامب

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وكالات

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمني قوله، إن منفذ الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اشترى 50 طلقة من متجر أسلحة محلي قبل ساعات فقط من تنفيذ هجومه.

وفيما سبق نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر قولهم: إن جهاز الخدمة السرية لم يمشط المبنى الذي اعتلاه مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بل اعتمد على الأمن المحلي.

كما نقلت سي إن إن عن مصدر مطلع على التحقيقات، إنه كان يفترض أن يعتلي فريق أمني المبنى الذي تمركز فوقه مطلق النار على ترامب.

محاولة اغتيال ترامب مهاجم ترامب متجر أسلحة
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