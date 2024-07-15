مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ودعمها لمساعي دولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.