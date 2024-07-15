إعلان

BBC

على خلفية محاولة استهداف ترامب.. الخدمة السرية الأمريكية تعلن إجراء تحقيق شامل ومستقل

03:58 م الإثنين 15 يوليه 2024

محاولة اغتيال ترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت مديرة وكالة الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي شيتل، اليوم الاثنين، إنه سيتم إجراء مراجعة شاملة ومستقلة على خلفية محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت مديرة وكالة الخدمة السرية الأمريكية، أن الجهاز قام بمراجعة وتعزيز إجراءات تأمين مؤتمر الحزب الجمهوري، والذي يترشح عنه ترامب.

وصرحت شيتل، أن الجهاز سيعمل مع لجان الكونجرس الأمريكي المختصة في مسائل الإجراءات الرقابية، ولبحث كيفية منع تكرار الحادثة مرة أخرى.

وحاول شاب يدعى توماس ماثيو كروكس، استهداف المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثناء كلمته في المجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا، لكن الرصاصة أصابت أذن ترامب فقط.

من جانبها، قامت قناصة الخدمة السرية بتصفية المهاجم بشكل فوري، أثناء تواجده على السطح.

دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي محاولة اغتيال ترامب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

إعلان

إعلان

* مفاجأة تخالف التوقعات.. التعليم تعلن مؤشرات النجاح في الثانوية العامة
* تحذير من هيئة الدواء: المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة
* 4 أسباب.. لماذا يستعبد الخبراء والمصرفيون خفض المركزي سعر الفائدة؟
* عطل يضرب سيستم حجز تذاكر زيارة الأماكن الأثرية.. وتوضيح عاجل من "السياحيين"