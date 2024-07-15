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بلدية رفح: 50 ألف فلسطيني محاصرين داخل أحياء المدينة دون أي خدمات

03:24 م الإثنين 15 يوليه 2024

العدوان الإسرائيلي

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(وكالات)

ٌقالت بلدية مدينة رفح، اليوم الاثنين، إنه يوجد أكثر من 50 ألف فلسطيني محاصرون داخل أحياء مدينة رفح جنوبي القطاع، بدون أي خدمات أساسية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.


وأضافت بلدية رفح، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الدخول إلى أغلب مناطق رفح للاستجابة لنداءات الاستغاثة وإجلاء الجرحى والشهداء.

وطالبت بلدية رفح، مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل للجم جرائم الاحتلال وإنقاذ عشرات آلاف العالقين داخل أحياء رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و664 شخصًا جراء استمرار غارات العدوان الإسرائيلي.

العدوان الإسرائيلي مدينة رفح إسرائيل
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