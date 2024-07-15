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BBC

ضحية محاولة اغتيال ترامب.. جعل نفسه درعًا لحماية أسرته

02:59 م الإثنين 15 يوليه 2024

دونالد ترامب

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(وكالات)


قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جوش شابيرو، إن الضحية الذي لاقى حتفه خلال محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب كان عامل إطفاء ويُدعى كوري كومبيراتوري.

وأفاد شابيرو، أن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، مات أثناء محاولته حماية زوجته وابنته لدى سماع إطلاق النار، حيث استخدم جسده كدرع بشري من أجل حمايتهم.

وقالت زوجة الضحية "لقد ألقى بنفسه أمامنا من أجل حمايتنا من الرصاص".

وبحسب ما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي فقد أطلق توماس ماثيو كروكس وهو المهاجم 8 طلقات من البندقية، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة اثنان آخرون إضافة إلى إصابة ترامب.

وجاءت إصابة ترامب في أذنه اليمنى، حيث اختبئ فور إطلاق الرصاص، كما قام حرسه الشخصي بالالتفاف حوله لحمايته.

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