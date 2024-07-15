باكستان تحظر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان وتتهمه بالخيانة

إسلام أباد - (د ب أ)

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا تارار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد إن الحكومة سوف تحظر حزب رئيس الوزراء الباكستاني المسجون عمران خان، مما يثير المخاوف من وقوع مزيد من الفوضى في الجمهورية الإسلامية المسلحة نوويا.

وقال تارار في المؤتمر الصحفي "هذا البلد يجب أن يمضي قدما. باكستان وحزب حركة إنصاف (الذي ينتمي إليه خان) لا يمكن أن يوجدان سويا".

كما أن الحكومة سوف تبدأ عملية اتهام خان واثنين آخرين من المساعدين بموجب قوانين الخيانة الباكستانية، والتي تصل عقوبتها القصوى للإعدام.

ويقبع رئيس الوزراء السابق الذي يواجه العديد من تهم الفساد المالي منذ الإطاحة به من رئاسة الوزراء في 2022 من خلال تصويت برلماني بالثقة، في السجن منذ ما يقرب من عام.

ومنعته السلطات من خوض الانتخابات الوطنية أوائل العام. ولكن هذا لم يمنع حزبه من الفوز بمقاعد أكثر من أي تكتل آخر.

ولكن لم يتسن لحزب حركة إنصاف تشكيل حكومة لأن اثنين من خصومه – رئيس الوزراء السابق نواز شريف والرئيس السابق آصف زرداري- تعاونا لتشكيل ائتلاف.

وقال تارار إن كل الشركاء في الحكومة الائتلافية المتعددة الأحزاب وافقوا على حظر حزب خان بسبب أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، عندما هاجم أنصاره المنشآت العسكرية في العديد من المدن خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على اعتقاله.

وتأتي الخطوة بعدما قضت المحكمة العليا الباكستانية بضرورة تخصيص بعض المقاعد لحزب حركة إنصاف في البرلمان التي كانت مخصصة للنساء وأعضاء الأقليات الدينية.