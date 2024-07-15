بريطانيا: لن نلغي طلب تأجيل قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

(وكالات)

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، أن بريطانيا لن تقوم بإلغاء طلب تأجيل قرار الجنائية الدولية بشأن إصدار أمر توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووصل لامي في وقت سابق اليوم إلى إسرائيل ضمن زيارته الأولى إليها كوزير للخارجية، حيث التقى بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وأكد له على سعي بريطانيا باستخدام الطرق الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى.

وقبيل إسناد حقيبة وزارة الخارجية إليه بعد فوز حزب العمال، كان لامي من مؤيدي قرار توقيف نتنياهو والذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا وقتها "إنه لا يوجد أحد فوق القانون الدولي".