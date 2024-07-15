وكالات

شهدت سماء مكة المكرمة، ظهر اليوم الاثنين، تعامد الشمس الثاني والأخير في العام الجاري 2024، على الكعبة المشرفة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية وعربية، لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة في مكة المكرمة واختفاء ظل الكعبة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهرياً" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء, وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع (90 درجة) تقريباً بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش) حيث يصبح ظل الزوال صفراً ويختفي ظل الكعبة المشرفة.