الزيارة الأولى.. وزير الخارجية البريطاني يصل إلى إسرائيل

(وكالات)

وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل ضمن زيارته الأولى التي يقوم بها لإسرائيل منذ توليه منصب وزارة الخارجية عقب فوز حزب العمال البريطاني.

وخلال زيارته التقى لامي، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، حيث أعرب خلال الاجتماع عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، من أجل إنهاء "المعاناة والخسائر غير المحتملة بالأرواح فى القطاع".



وتحدث لامي، عن الوضع داخل الضفة الغربية المحتلة، حيث تسعى إسرائيل لبناء عدد من المستوطنات، قائلًا إن تلك المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتضر باحتمالات التوصل إلى حل الدولتين.



وفيما يتعلق بصفقة الأسرى، أكد لامي، أن يبذل قصارى جهده من أجل إنجاح الصفقة، مشيرًا إلى استخدام كافة الجهود الدبلوماسية بهذا الشأن.