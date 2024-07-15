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BBC

بعد محاولة اغتياله.. ترامب: الأطباء وصفوا نجاتي بـ "المعجزة"

02:29 م الإثنين 15 يوليه 2024

دونالد ترامب

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(وكالات)

قال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الأطباء الذين أشرفوا على حالته وصفوا نجاته من محاولة الاغتيال بـ "المعجزة"، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وتحدث المرشح الجمهوري، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلًا إن الرئيس كان "لطيفًا للغاية" معه خلال المحادثة.

وصرح ترامب للصحيفة الأمريكية، أن الحملة الانتخابية بينه وبين بايدن يمكن أن تكون أكثر تحضرا من الآن فصاعدا.

ونجا ترامب من محاولة اغتيال أثناء خطابه في المجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث قام شاب يدعى توماس ماثيو كروكس باستهدافه بواسطة بندقية، ما أدى لإصابته في أذنه اليمنى.

وقامت قوات الخدمة السرية، بتصفية منفذ الهجوم بشكل فوري في موقع الحادث.

دونالد ترامب محاولة اغتيال ترامب جو بايدن ولاية بنسلفانيا توماس ماثيو كروكس
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