أمبري البريطانية: 3 زوارق صغيرة استهدفت سفينة غربي ميناء الحديدة

(وكالات)



قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "أمبري"، اليوم الاثنين، إن السفينة التي تعرضت لحادث جنوبي غرب ميناء الحديدة اليمني، أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا من الميناء.

وأفادت الهيئة البريطانية، إن زورقًا صغيرًا مسيرًا اصطدم بالسفينة مرتين بينما أطلق الزورقان الصغيران النار على السفينة.

وصرحت "أمبري"، أن طاقم السفينة، أبلغ عن سلامة جميع العاملين على متن السفينة، مضيفين أنهم في طريقهم إلى ميناء التوقف التالي.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، ازدادت التوترات في منطقة البحر الأحمر، مع شن الحوثيين على جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.