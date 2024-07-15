اليابان تتبني سياسة ضد الأسلحة الفتاكة ذاتية الإطلاق

طوكيو - (د ب أ)

تبنت الحكومة اليابانية مؤخرا سياسة ضد تطوير الأسلحة الفتاكة ذاتية الإطلاق بالكامل، مشددة على أنه لا يجب مطلقا السماح باستخدام مثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية قوله إن الوزارة قدمت ورقة توضح موقف اليابان بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية الإطلاق، إلى الأمم المتحدة في مايو، أكدت فيها على ضرورة الحفاظ على مبدأ "الارتكاز على الإنسان" ويجب استخدام التقنيات الناشئة "بطريقة مسؤولة".

وأضاف المسؤول أن اليابان تعتقد أنه لا توجد حاليا ضمانات بأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية الإطلاق سيتم استخدامها وفقا للقوانين الإنسانية الدولية، وأنها "لا تنوي تطوير" مثل هذه الأسلحة.

وتتصاعد المخاوف العالمية بشأن استخدام الأسلحة ذاتية الإطلاق، ويتزايد الزخم لوضع قواعد تنظيمية لتلك الأسلحة، حيث أصبح نشر الطائرات المسيرة المقاتلة أمرا شائعا في صراعات مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية إن "أسلحة الذكاء الاصطناعي كانت موضوعا خياليا، لكنها أصبحت الآن واقعا، ويدرك كثيرون ضرورة التفكير في هذه القضية بجدية".