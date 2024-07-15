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BBC

المكتب الإعلامي بغزة: إسرائيل دمرت أكثر من 75% من إجمالي المباني داخل القطاع

12:06 م الإثنين 15 يوليه 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 75% من المباني والمستشفيات والمدارس والكنائس بقطاع غزة.

واتهم المكتب الإعلامي، الإدارة الأمريكية بمشاركة إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية على أهالي غزة من خلال إمدادها بأسلحة محرمة دولياً لقتل المدنيين.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف تجاه الإدارة الأمريكية وما ترتكبه من تجاوزات بتسليح الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة إسرائيل
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